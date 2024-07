Minturno beccato a rubare pezzi di automobili per venderli nel mercato nero

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 – Nell’ambito dei maggiorati servizi di controllo del territorio predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Formia, finalizzati a prevenire e contrastare i reati predatori, in febbricitante aumento durante la stagione estiva presso le località balneari del territorio, la Stazione Carabinieri di Scauri di, durante le prime ore del mattino del 8 luglio c.a., ha sorpreso in flagranza di reato un uomo classe 78 proveniente da Casavatore, il quale si era introdotto nel parcheggio pubblico, antistante il locale scalo ferroviario, per asportare alcunidi carrozzeria delle autovetture in sosta (nello specifico specchietti laterali ed antenne radio), all’evidente scopo di ricettarli neldei ricambi auto.