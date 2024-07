Milano-Meda assalto a portavalori | banditi in fuga con 500mila euro senza sparare un colpo Come hanno fatto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Paderno Dugnano, 9 luglio 2024 –dasulla. Alle 8.30 del 9 luglio, due rapinatori armati di pistola si sono impossessati di un furgonedella ditta Battistolli dopo aver sequestrato e ammanettato due guardie giurate. Nell'area di servizio Stando alle prime informazioni, i due vigilantes si sono fermati nell'area di servizio "La Sirenella" per andare al bar. All'uscita, sono stati aggrediti alle spalle da due uomini col volto parzialmente coperto e armati di pistola, chespruzzato una sostanza urticante e licostretti a salire a bordo del furgone per portarli in un'area abbandonata nel Comune di Nova Milanese; i due sono stati costretti a scendere all'uscita di Palazzolo. LaLì le guardie giurate sono state private dell'arma di ordinanza e ammanettate.