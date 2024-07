Messina oggi le prove generali per il funambolo dello Stretto Jaan Roos

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 9 luglio 2024) Dalla Calabria alla Sicilia, se il vento lo permetterà, lo slacklinereffettuerà lein bilico su un filo sopra lo. Il vento è il fattore da tenere sotto controllo. Ieri lesono state annullate, maci rirà: o in mattinata o questo pomeriggiorà a percorrere circa 250 metri sulla slackline, partendo dal pilone di Santa Trada sulla costa calabra, in un tempo di due ore. Lo slackliner estone, tre volte campione del mondo in questa disciplina, tenterà nei prossimi giorni un’impresa supportata da Red Bull: attraversare lodicamminando su una fettuccia larga solo 1,9 cm, sospesa a un’altezza vertiginosa di oltre 200 metri sul livello del mare. Il tempo previsto per completare questa impresa è di circa 3 ore, durante le qualiaffronterà una variazione di quota di circa 130 metri tra l’altezza di partenza e quella della sezione centrale, situata all’incirca nei pressi di “Scilla e Cariddi”.