Meloni scuote la Nato | Il mondo cambia serve unità Nuovo affondo anti-Russia

(Di martedì 9 luglio 2024) Da una prima analisi del voto in Francia agli equilibri tra le famiglie politiche in Europa che si vanno ridefinendo. Ma, prima di tutto, la ferma condanna per l'attacco russo sull'ospedale pediatrico di Kiev. È una riflessione a tutto campo quella che Giorgiaha svolto con i giornalisti al suo arrivo a Washington, quando era notte in Italia, per un vertice dell'Alleanza Atlca dal quale si attende, spiega, «che lamandi un messaggio die sulla capacità di adattarsi ache stando». «L'Italia porta l'attenzione necessaria sul fronte Sud e credo sia una dimostrazione di come l'Alleanza sappia immaginare il suo ruolo in un sistema complesso», aggiunge la presidente del Consiglio. «Chiaramente ci sarà sostegno all'Ucraina che sicuramente non mancherà», aggiungeche si dice «soddisfatta dal lavoro fatto finora».