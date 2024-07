Marina di Massa Giuseppe Vucci nuovo comandante dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) La stazionedidiha un: è il Luogotenente(nella foto). Originario di Taranto, 48 anni, sposato con tre figli, formatosi presso la prestigiosa Scuola allievi sottufficiali di Firenze,ha iniziato il servizio operativo a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro. Successivamente ha operato presso la stazione di Portici, nell’hinterland napoletano. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di vicein due stazionidella provincia di Salerno, prima a Padula e poi, per ben 21 anni, a Pellezzano dove ha diretto e preso parte a diverse indagini di rilievo arricchendo il suo curriculum di vaste competenze, conseguendo abilità e certificazioni sia nel campo informatico che in quello tecnico.