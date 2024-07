Mara Venier spiazza tutti | Torno al cinema in quale film la vedremo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 9 luglio 2024) Veneta doc. Da sempre in tv, amatissima dagli italiani:, una vera icona per intere generazioni, è alla conduzione di Domenica in da sempre. E' la regina degli ascolti televisivi ed ha raccontato l'Italia anche nei momenti più difficili: nel 2020, in pieno Covid. La prima cotta a 17 anni e poi la nascita del primo figlio. Un racconto scandito dalle colonne de Il Corriere della sera, laracconta: «Ho incontrato questo ragazzo in piazza Ferretto, la piazza principale dove facevamo le vasche, e ho frainteso la prima cotta dell'adolescenza con l'amore per sempre. All'epoca facevo la parrucchiera e lui era bellissimo: sono rimasta incinta praticamente subito, manco sapevo come si facevano i bambini».torna al primo amore: il(ma senza lascia la tv).