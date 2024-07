Mafia operazione della Dia | Scoperta centrale di riciclaggio con interessi in tutta Italia 18 arresti 131 milioni sequestrati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Diciotto misure cautelari, sequestro di beni per oltre 131di euro e 57 indagati. Sono i numeri di un’Direzione Investigativa Antiin corso su tutto il territorio nazionale su disposizioneDda di Roma. Le 18 persone destinatarie dei provvedimenti disposti con un’ordinanza dal gip di Roma sono ritenute gravemente indiziate di far parte di due associazioni, con l’aggravante mafiosa, finalizzate a estorsioni, usura, fittizia intestazione di beni,, autoe reimpiego in attività economiche di proventi illeciti. Reati aggravati dall’aver agevolato i clan di camorra Mazzarella – D’amico, le cosche‘ndrangheta Mancuso e Mazzaferro e il clan Senese. Le indagini, avviate nel marzo 2018 dalla Direzione Investigativa Anti– Centro operativo di Roma con il coordinamentoDDAProcura di Roma, hanno permesso di scoprire l’esistenza di una vera e propriadi, operante a Roma e conin tutto il territorio nazionale.