LIVE Alcaraz-Paul 5-7 6-4 6-2 2-1 Wimbledon 2024 in DIRETTA | break dello spagnolo nel 4 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Risposta profonda di rovescio die punto. 30-15 Passa di dritto. 30-0 Kick vincente. 15-0 Servizio e rovescio. 3-1 Coppia di accelerazioni di dritto paurose die comodissima chiusura al volo. 40-30 Attacco di rovescio che dà il punto all’USA. 40-15 Servizio al centro non impossibile per la risposta in chop di. 30-15 Passante stretto a una mano dell’americano, punto del match. 30-0 Largo il recupero di dritto di. 15-0 Prima vincente. 2-1 Largo l’attacco inside out didi. 40-A Veloce il rovescio di, non controlla il dritto l’USA. 30-40 Con la prima. 15-40 Anticipa di rovescio in risposta l’iberico. Fuori il contro balzo di dritto di