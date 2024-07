LIVE Alcaraz-Paul 2-3 Wimbledon 2024 in DIRETTA | grande lotta nel 1 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Con la prima, che se la ride: 20? di game. 40-A Dritto in cross diad aprire il campo. Palla break. 40-40 Lungo il rovescio di. A-40 In rete il dritto di, gratuito. 40-40 Attacco di dritto e punto! Settima parità. 15? di game. A-40 Prima vincente dello spagnolo. 40-40 Altro scambio lungo, ancora vinto dall’americano. A-40 Prima vincente di, slice. Una delle poche. 40-40 Risposta di rovescio dinei piedi a segno. A-40 Servizio e dritto. 40-40 Pazzesca risposta in back, parata e fortunosa, di. Scavalca. A-40 Con la smorzata l’iberico. 40-40 Incredibile cambio di ritmo di!! Con il rovescio lungolinea. Ennesima seconda 40-A Ancoraprende in velocità