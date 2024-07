La terza edizione di Moonlight Festival on tour farà tappa a San Giovanni Valdarno Anghiari Castiglion Fiorentino e Bibbiena Ospiti Federica Frezza Martina Peloponesi Bernardo Zannoni Roberto Napoletano Rick Dufer

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Arezzo, 9 luglio 2024 – Al via illetterario di Confesercenti. Da martedì 16 a venerdì 19 lugliodi eventi nelle vallate. A settembre secondo ciclo in piazza Grande ad Arezzo. Ladi “on” quest'annoa Sansaranno i protagonisti degli appuntamenti di luglio insieme ad altri autori e a libri che saranno svelati nelle prossime settimane. Per adesso si parte con 5 autori, 5 libri e 4 serate. Sono questi i numeri del primo ciclo di “on” già pronto per la seconda serie di settembre. L'del 2024 infatti raddoppia il calendario e si allarga al, alla Valtiberina, alla Valdichiana e al Casentino per poi tornare a settembre in piazza Grande con le serate conclusive già programmate da giovedì 12 a sabato 14 settembre.