Kate Middleton sarà a Wimbledon? Vuole essere presente ma la priorità è la sua salute

(Di martedì 9 luglio 2024) Presenza reale al Trooping The Colour Dopo la sua notevole apparizione al Trooping The Colour, la parata che celebra il compleanno del re,dovrebbe ora partecipare al torneo didal 1 al 14 luglio.spera in una presenza reale I leader sportivi sono ottimisti riguardo alla possibilità della partecipazione di Catherine a, con la speranza che possa mantenere la tradizione consegnando trofei ai vincitori. Aggiornamento sullae impegni pubblici “Ci sono giorni buoni e giorni meno buoni”, ha condivisodurante il suo annuncio al Trooping The Colour, indicando che mentre si sta ancora riprendendo, rimane fiduciosa di partecipare ad alcuni impegni pubblici durante l’estate. Attesa per la principessa La potenziale apparizione della principessa aha generato entusiasmo, poiché sia ??i fan che i funzionari attendono con impazienza la sua presenza e partecipazione al prestigioso evento.