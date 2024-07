Jabil il sito di Marcianise chiuderà entro marzo 2025

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiÈ ufficialmente scattato il count down che porterà alla chiusura dello stabilimento della multinazionale(Caserta). L’azienda Usa dell’elettronica ha comunicato ai sindacati, al ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), al ministero del Lavoro, alla Regione Campania e a Sviluppo Lavoro spa (Ex Anpal), che ilproduttivo con 419 dipendenti cesserà di operareil 31. Un annuncio atteso dallo scorso 30 aprile, quando i verticicomunicarono al ministero delle Imprese e del Made in Italy il disimpegno dallo stabilimento die dall’Italia, mettendo un punto di svolta definitivo e inatteso ad una vertenza che si trascina dal 2015, quando laacquisì il ramo di azienda della Ericsson, che aveva lo stabilimento nel comune casertano di San Marco Evangelista, prendendosi anche i suoi lavoratori, e il suo organico schizzò così ad oltre 900 addetti.