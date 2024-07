Incidente in autostrada bimba di 11 anni sbalzata fuori dal finestrino | 5 ambulanze sul posto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) Un graveha interessato stamani l’A1 ni pressi di Lodi. Ancora da chiarire la dinamica, mentre pesante è il bilancio. Con l’arrivo dell’estate il traffico sulla retale italiana è aumentato. Più auto in circolazione significa anche maggiori rischi di incidenti. Nonostante le strade del nostro paese siano tra le più sicure d’Europa, ogni anno l’Italia paga un costo altissimo in termini di vite spezzate, soprattutto giovanissimi. >> “Lo abbiamo visto sparire”. Onda di piena improvvisa, ragazzo trascinato via dalla corrente davanti agli amici: ha 17. Cosa sta succedendo Tra i giovani fino a 35, infatti, gli incidenti stradali sono la prima causa di morte. Le recenti nuove disposizioni e modifiche al codice della strada dovrebbero, nelle intenzioni, servire a fermare la strage silenziosa delle strade.