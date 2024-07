Hummels centrale da Champions Il tedesco si è offerto il club valuta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Ogni estate ha la sua suggestione. Quella del 2024, in casa Bologna, si chiama Mats. Solo un paio di mesi fa protagonista della finale dicon il Borussia Dortmund, trascinato dal difensorein finale grazie a un gol di testa segnato in semifinale contro il Psg di Donnarumma e Mbappé. E’ un campione, un fuoriclasse che nel proprio palmares può vantare anche la Coppa del Mondo alzata con la Germania in Brasile nel 2014, oltre a due terzi posti agli Europei e a un oro con l’under 21 nella rassegna continentale. A livello divanta due campionati vinti con il Dortmund e 3 con il Bayern Monaco, oltre a 3 Coppe di Germania e a 6 SuperCoppe. Ma la carta d’identità dice 35 anni, 36 a dicembre e dopo l’ultima stagione lui e il Dortmund hanno deciso di non proseguire assieme.