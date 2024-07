Hermoso il Napoli prosegue i contatti con l’agente | si prova ad anticipare un club italiano!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 9 luglio 2024) Ilcontinua ad essere sulle tracce di Mario. Il difensore piace molto ad Antonio Conte. In casaè in corso una mini rivoluzione in vista della prossima stagione. Con l’avvento di Antonio Conte, ilazzurro starebbendo a ricostruire una squadra importante per tornare ad essere competitivi. Non a caso, la dirigenza sarebbe molto attiva sul mercato in entrata per riuscire quantomeno ad assecondare le richieste di Antonio Conte. L’allenatore ha le idee molto chiare su quali potrebbero essere gli uomini “chiave” nel suo scacchiere. In questa direzione, starebbe lavorando proprio il DS Manna. Quest’ultimo, svolge naturalmente un ruolo importantissimo nella veste di direttore sportivo. Non a caso, avrebbe individuato Mariocome l’uomo adatto per la difesa.