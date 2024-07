Firenze è diventata una giostra per turisti mordi e fuggi Lo chef Simone Cipriani chiude il suo ristorante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 – “Astiamo diventando una città vetrina come Venezia, le grandi città stanno diventando unaper”. Sono parole molto dure quelle che lopronuncia in un’intervista a Gambero Rosso, nella quale ha annunciato dal prossimo 8 agosto la chiusura del suo Essenziale,aperto anel 2016. "L’anno scorso – ha spiegato loal gruppo editoriale enogastronomico – abbiamo notato un cambiamento grandissimo nella clientela, non nei flussi di persone, ma nello scontrino medio e nell’interesse dei nostri clienti verso l’offerta che avevamo. Così abbiamo iniziato a interrogarci e a cercare di adattarci a un mercato sempre più difficile da seguire perché in continuo cambiamento.