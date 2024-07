Fabriano alcol alla guida e daspo violato | due giovani nei guai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024)(Ancona), 9 luglio 2024 – Raffica di controlli da parte dei carabinieri: duenei. Nel finesettimana si è svolto un servizio coordinato con particolare attenzione, considerato il periodo estivo di ferie, per prevenire i furti in appartamento. Militari in borghese e divisa hanno girato in lungo e largo il vasto territorio comunale. Sabato pomeriggio un 20enne nato in Est Europa, residente a, è stato beccato nei pressi di un bar in periferia. Dai controlli è emerso che era gravato da unurbano, Dacur e per questo è stata segnalata la violazione all’autorità giudiziaria. Rischia una reclusione da uno a 3 anni e una multa da 10 a 24mila euro. Nel corso dello scorso fine settimana sono stati istituiti molti posti di controllo lungo le principali strade cittadine.