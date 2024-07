Enfant Terrible seconda Poco vento stop rimonta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Davvero sfortunato, il team di-Adria Ferries alla World League di Melges 32 sul lago di Garda: l’ultima giornata senza, infatti, costringe l’equipaggio anconetano guidato dal timoniere e armatore Alberto Rossi al secondo posto, a un punto dai tedeschi di Wilma, in regata sotto la guida di Nico Celon. Peccato per Alberto Rossi e il suo equipaggio soprattutto dopo l’ottima penultima di giornata di regate che li hanno visti protagonisti e boat of the day. Domenica è stata la giornata conclusiva della terza frazione di World League riservata al monotipo Melges 32 e le previsioni meteo, purtroppo, sono state rispettate, con un fronte instabile piuttosto marcato che ha impedito alla brezza di stendersi sul campo di regata, determinando l’annullamento delle prove conclusive.