Con stranieri di terza fascia non si fa strada Vero Gravina?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Nelle nostre previsioni avevamo anticipato la finale dell'Europeo, Francia-Spagna. Abbiamo purtroppo sbagliato ma solo per questioni di calendario, perché Dechamps e De La Fuente si scontreranno stasera tra di loro, nelle semifinali e una delle due verrà eliminata mentre la vincente di questa sfida potrebbe aggiudicarsi il titolo Europeo nella finale. Bello vedere in campo gente del 2002 come Pedri e Nico Williams e addirittura un 2007 come Yamal, giocatori che riescono a essere determinanti per le loro prestazioni, nonostante la giovane età. Il Presidente Federale,, dovrebbe cogliere il fatto come un insegnamento da seguire per portare alla luce talenti e nazionali, come facemmo nel 2006, ai tempi di Del Piero e Totti. Chiedete di Williams al nostro Di Lorenzo, forse non se ne ricorderà più, ma al pensiero, potrebbe ancora oggi girargli la testa.