Chi parla da solo è più intelligente lo dicono gli esperti

(Di martedì 9 luglio 2024) Esisterà qualcuno al mondo che non abbia maito daalmeno una volta nella vita? Molto probabilmente no, perché tutti abbiamo cominciato a farlo fin da piccolissimi. Lo psicologo Lev Vygotsky, quasi un secolo fa, fu il primo a osservare che il dialogo interiore si sviluppa insieme al linguaggio, verso i 2 o 3 anni, quando i bambini iniziano a parlottare da soli mentre giocano. Ripetono quello che hanno sentito dai grandi ma elaborano anche discorsi autonomi e fantasiosi circa la propria attività. Poi, gradualmente, smettono di farlo ad alta voce, fino a ricominciare da adulti! Questo significa che c’è una valenza importante nelre con sé stessi. Non significa essere fuori di testa, tutt’altro: il cosiddetto soliloquio coinvolge una parte del nostro comportamento in maniera benefica e significativa.