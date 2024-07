Calenda respinge il modello francese | No all' ammucchiata con Renzi e Fratoianni

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 9 luglio 2024) "Quel tipo di ammucchiate non rappresentano nulla, se non un generico: no Meloni". Carlolo ribadisce, non parteciperà ad alcun tentativo di emulazione all'italiana del fronte popolare che in Francia ha fermato l'avanzata di Marine Le Pen. Il leader di Azione lo fa con un'intervista al Giornale in cui mette in fila tutte le sue perplessità. "Le ricorrenti discussioni sui modelli politici da importare sono ridicole. Parliamo di sistemi diversissimi, nulla di quello che succede in Francia o Gran Bretagna è replicabile da noi". Ma non ci sono solo limiti strutturali, di sistema. Ancor più grandi sono le divergenze di stampo politico in una coalizione che mette insieme, Santoro e Schlein: "In un ipotetico primo Consiglio dei ministri in cui discutono di armi all'Ucraina o di lavoro sarebbe il caso totale".