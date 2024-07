Birra e arte Evento il prossimo fine settimana a Cavriglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Arezzo, 09 luglio 2024 – A Bellosguardo di, il, si terrà B.ART, il festival dedicato allae all', organizzato dall'associazione ElePHAS APS in collaborazione con i gestori dello spazio culturale e sportivo inaugurato alcune settimane fa, ma in funzione ormai da tempo. Il 13 e 14 luglio prossimi è in programma la prima edizione di una manifestazione nella quale saranno trattati i temi dellaartigianale e della gastronomia a filiera corta, con attenzione a prodotti locali. Saranno presenti i produttori ad accompagnare il pubblico in una fruizione consapevole della bevanda e oltre agli stand dedicati alla enogastronomia locale, non mancheranno momenti dedicati alla degustazione guidata, a cene a tema “e territorio”, alla musica dal vivo con musicisti della zona.