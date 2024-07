Ballando Carlucci vicina al miglior cast di sempre | C’è anche un conduttore top

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 9 luglio 2024) Fervono i preparativi per la nuova edizione dicon le Stelle, Millysta cercando di confezionare una stagione memorabile. La prossima stagione dicon le Stelle sta lentamente prendendo forma. Archiviata l’esperienza non esattamente entusiasmante al timone de L’acchiappatalenti, Millysta rivolgendo tutte le proprie attenzioni al talent show che guida dal 2005. La diciannovesima edizione si preannuncia tra le più indimenticabili diperché pare che la padrona di casa stia mettendo insieme unche farà stropicciare gli occhi ai telespettatori. Millyè già al lavoro sulla nuova stagione dicon le stelle – cityrumors.it (foto ANSA)Le indiscrezioni si stanno moltiplicando con il passare dei giorni, nonostante le luci dell’Auditorium Rai del Foro Italico – si trova a Roma – si accenderanno non prima di metà settembre.