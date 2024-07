Alessia Marcuzzi a 51 anni è così | la foto hot che scalda l' estate italiana | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024)continua a stupire i suoi fan.Una serie di scatti della sua vacanza a Formentera sono diventati davvero virali sul web. I paparazzi di Chi infatti hanno immortalato la showgirl mentre si gusta il mare e fa anche qualche esercizio per tenersi in forma. Un fisico di fatto perfetto a 51che mette in mostra curve ma anche muscoli da invidiare.del resto è abituata alleche immortalano il suo corpo. Spesso posta sui social qualche"biricchina" e in passato ha avuto una certa confidenza con l'obiettivo. Indimenticabile il calendario di Max di parecchifa. Una serie di scatti che divvenero subito un'icona della bellezza. E ora, almeno 30dopo, eccola qui mentre si gode le vacanze e fa morire d'invidia tutte le sue coetanee.