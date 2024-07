A lezione da Crepet durante il Blues | Mordere il cielo storie d’incontri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) "Genitori in massa agli esami di maturità dei figli, fiori in mano. Un esame, che tutti abbiamo affrontato. Ma come? La vita di esami è piena. Dove siamo arrivati? Così questi ragazzi li distruggiamo". Cadono i muri con Paolo, psichiatra e sociologo, che nel suo essere professionista e nel suo scriver libri a partire dai titoli già dichiara un manifesto: "Baciami senza rete", "Il coraggio", "Passione", "Libertà", "Lezioni di sogni", "Prendetevi la luna", tutti inviti a vivere la vita godendo dell’emozione che si rinnovano anche in "il", ultimo uscito per Mondadori. Sarà questo libro il protagonista con il suo autore della serata di domani, mercoledì 10 luglio, (ore 21) in piazza del Duomo (biglietti su ticketone.it). Dottore, assumere posizioni, avere un’idea: ci vuole coraggio? "Sono nato per avere opinioni.