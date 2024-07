Wimbledon 2024 Ostapenko e Svitolina ai quarti Krejcikova elimina Collins

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Jelenaè stata una delle più scintillanti stelle del day 8 di, per quanto riguarda il circuito femminile. La tennista lettone ha dominato la kazaka Yulia Putintseva in occasione degli ottavi di finale dei Championships, imponendosi nettamente sul 6-2, 6-3 ed estromettendo dunque dal torneo colei che a sua volta avevato Iga Swiatek.è tornata ad altissimi livelli dopo un periodo interlocutorio, inanellando accelerazioni mortifere e candidandosi tra le favorite per arrivare fino in fondo sull’erba di Londra. Non solo la lettone, però: protagoniste anche Elinae Barbora, entrambe aidi finale dopo aver sconfitto rispettivamente Xinyu Wang per 6-2, 6-1 e Danielleper 7-5, 6-3.