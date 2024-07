Velisti morti all’Argentario la Procura impugna il patteggiamento Anna Maria mai più ritrovata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Firenze, 8 luglio 2024 – Lagenerale della corte d'appello di Firenze hato davanti alla Cassazione ila 2 anni per omicidio colposo e lesioni accordato a Grosseto all'imprenditore danese, Per Horup, che col motoscafo travolse una imbarcazione a vela e causò la morte di duenel mare dell'Argentario il 23 luglio 2022. Lo riporta il Corriere della Sera. Le vittime furono l'antiquario e gallerista Giorgio Andrea Coen, originario di Biella ma trasferitosi a Roma, eCartoni tuttora dispersa, che venne sbalzata in mare e mai più. Ci furono anche tre feriti. Secondo lagenerale va riqualificato giuridicamente il fatto rispetto al secondo capo di imputazione: si trattò di naufragio colposo e non di «danneggiamento con pericolo colposo di naufragio».