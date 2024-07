Test atletici dalle 1730 | sono ventiquattro i convocati al centro Galli Il 22 luglio partenza per Valles Casteldebole la prima lezione di Italiano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Nel suo primo giorno di lavoro aVincenzoaffronterà più temi di mercato o questioni tecniche sul campo? Risposta scontata: nel calcio non ciquestioni tecniche senza il mercato. E quello del Bologna, sia in entrata che in uscita, è solo ai primi passi e fatalmente con ancora molti nodi da sciogliere. Su il sipario, in ogni caso.ha già avuto modo di conoscerein tutti i suoi meandri quando è stato in sede per la firma del contratto e per la presentazione ai giornalisti, ma oggi è il suo primo vero giorno di lavoro da allenatore del Bologna. Qual è stato l’ultimo neoallenatore rossoblù che ha cominciato la stagione a? Né Motta né Mihajlovic, entrambi arrivati in corsa. Tocca dunque risalire al ‘Fire and desire’ di Pippo Inzaghi, che avviò la macchina rossoblù nell’estate 2018.