Tennis che emozione a Wimbledon | l’omaggio al campione è da brividi

(Di lunedì 8 luglio 2024) In uno sport dove la competizione è altissima e i riflettori illuminano spesso più le vittorie che le persone,alè da urlo Spesso nello sport emergono storie di rispetto reciproco e ammirazione che trascendono i risultati sul campo. È il caso delreso da Serena Williams ad Andy Murray, in occasione del suo ultimo, un gesto che sottolinea non solo l’ammirazione professionale ma anche il profondo rispetto per le battaglie combattute fuori dal campo. Williams a-Ansa- Notizie.comSerena Williams ha voluto ringraziare pubblicamente Andy Murray per il suo costante sostegno alle donne nel mondo dello sport. Attraverso un video condiviso sulla piattaforma social X, l’ex numero uno al mondo nelfemminile ha espresso la sua gratitudine verso ilscozzese per aver sempre elevato la voce in difesa delle atlete femminili.