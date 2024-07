Sfide globali in sanità L’impegno di Pfizer

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il settore della salute è al centro di una rivoluzione epocale che sta ridefinendo il panorama dell’assistenza sanitaria. Dalla pandemia di Covid-19 allecome il cambiamento climatico, l’invecchiamento demografico, la resistenza antimicrobica e le malattie rare, le attuali emergenze sanitarie richiedono una risposta coordinata e concertata. In questo contesto in rapida evoluzione,ha assunto un ruolo cruciale nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative per affrontare le crisi sanitarie. Grazie al costante investimento in R&S e innovazione, ma anche alle collaborazioni strategiche, l’azienda si impegna da sempre per affrontare e vincere alcune delle più complessenel campo della salute a livello globale.