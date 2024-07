Schlein | Rainon partecipo a trattative

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 8 luglio 2024) 21.48 "Lo scontro è stato fortissimo dall'inizio, non ci sono state, non c'è stato dialogo: la segretaria sono io, è impossibile che qualcuno faccia qualcosa alle mie spalle e ottenga qualche risultato". Così la segretaria Pd,ospite a In Onda su La7, smentisce di aver mai partecipato a trattatve per la nomina dei direttori dei Tg Rai. Ribadisce che "la Rai non è più un servizio pubblico" denuncia l'occupazione "militare", la censura "per Bortone" e l'assunzione di "amici e parenti degli amici".