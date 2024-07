Reazione a Catena per indovinare la parola Zumba | l' intesa fa impazzire tutti | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) I Sali Minerali da Perugia sono riusciti a imporsi anche nella puntata diandata in onda ieri sera, domenica 7 luglio, su Rai 1. A sfidare i campioni erano state le Pacate, tre tranquille amiche da Roma, che però hanno dovuto rinunciare al titolo di campionesse dopo il gioco dell'Vincente. In quell'occasione, infatti, i campioni in carica sono riusciti a difendere il loro titolo, indovinando ben 11 parole contro le 8 centrate dalle sfidanti. I Sali Minerali sono quindi approdati all'Ultimacon ben 108mila euro. Un episodio avvenuto durante l'Vincente, però, ha colpito molto i telespettatori. "I concorrenti che perla' durante l'Vincente a #dicono 'Cos'è ballata da Mattia Zenzola'": ha scritto un utente sulla piattaforma X.