Quanti soldi pubblici incassa il Wwf | nemico della legge Calderoli

(Di lunedì 8 luglio 2024) Oltre un milione di euro di finanziamenti. E un altro milione dal 5 per mille. Sono questi i fondi che Wwf Italia - associazione firmataria del referendum contro l'Autonomia- ha ricevuto, direttamente o indirettamente, dallo Stato l'anno scorso. Denaro utile per portare avanti tutte quelle attività di tutela degli ecosistemi che costituiscono la ragion d'essere dell'associazione. Ma che va a finire anche in spese collaterali al core businesspiù famosa organizzazione ambientale del mondo. In questo senso i numeri contenuti nel bilancio 2023 sono cristallini. E offrono lo spaccato di un'associazione piuttosto ricca, visto che può contare su entrate superiori ai 23 milioni di euro. E soprattutto su un patrimonio, tra terreni e fabbricati, del valore di 14,2 milioni.