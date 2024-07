Punk Rock Raduno quattro giorni dedicati alla musica resa celebre dai Ramones

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Bergamo.dai. Da giovedì 11 a domenica 14 luglio, torna a Bergamo il, l’evento che ogni estate porta allo Spazio Giovani Edoné e in altri luoghi della città migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo: fan che arrivano da tutta Europa, Stati Uniti, Sudamerica e Asia, a dimostrazione che quella delè una vera e propria famiglia senza confini di alcun genere. Giuntosettima edizione, ilpresenta in cartellone oltre 40 artisti, il meglio della scena internazionale: tra i nomi più attesi quest’anno gli americani Mean Jeans e The Ergs (concerti in esclusiva europea), i padri del garage-di Detroit The Gories, il ritorno in Italia dei Detroit Cobras e Gli Ultimi, gruppo streetromano reso popolare dalle colonne sonore dei film di animazione di Zerocalcare.