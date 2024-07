Next Generation

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Inserire in modo errato i familiari a carico è tra gli errori più comuni degli italiani quando presentano la dichiarazione dei redditi. Il 730 precompilato non include il trattamento integrativo (ex Bonus Renzi) che deve essere inserito manualmente. Attenti a inserire familiari a carico di cui in realtà non spettano le detrazioni, ad esempio i conviventi. il precompilato ha delle voci spuntate con sì o no; quando ci sono voci con il no, significa che i dati di riferimento non sono stati caricati, ma non che debbano essere escluse.