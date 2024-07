Mare Monstrum sulle coste italiane 10 257 illeciti edilizi solo nel 2023 Ecco dove

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 luglio 2024 – Lesono sempre più strette nella morsa del cemento illegale. Lo dicono gli ultimi dati del dossierdi Legambiente. Nel, ben 10.257 (+11,1% rispetto al 2022) i reati legati al mattone illegale, 11.647 persone denunciate (+21,2%) e 1.614 i sequestri penali (+17,3%). Il Sud in testa alle classifiche: la Campania prima per numero di reati (14% del totale nazionale), seguita da Puglia, Sicilia e Calabria. Il dettaglio degli abusi regione per regione Le sanzioni relative agli abusi, rispetto al 2022, sono aumentate del 21%, raggiungendo le 34.121. Il Sud Italia è la principale vittima del mattone illegale: in testa alla classifica regionale si conferma la Campania con 1.531 reati, e la leadership anche per quanto riguarda il numero delle persone denunciate (1.