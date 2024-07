Joe Biden settimana di fuoco e possibile passo indietro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 luglio 2024) Inizia unacruciale per Joe, sempre più sotto pressione degli esponenti del suo stesso partito democratico che, pubblicamente o in privato, gli chiedono di fare undalla partecipazione alle prossime elezioni. La base di sostegno del presidente tra gli eletti democratici a Capitol Hill è stata messa ieri a dura prova, nonostante gli sforzi che nei giorni scorsiha fatto per convincere i suoi sostenitori che quella di 10 giorni fa è stata solo “una brutta serata”. Durante una telefonata collettiva organizzata da Hakeem Jeffries, deputato di New York e leader della minoranza, almeno una mezza dozzina di membri di spicco della Camera hanno detto di ritenere chedovrebbe ritirarsi dalla corsa presidenziale, a causa delle preoccupazioni sulla sua età e sulla sua capacità di essere rieletto.