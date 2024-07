Io sono leggenda | ecco come tutti si trasformano in vampiri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) IOItalia 1 ore 21.20 con WIll Smith, Alice Braga e Willow Smith. Regia di Francis Lawrence. Produzione USA 2007. Durata: 1 ora e 41 minuti LA TRAMA Un virus ha trasformatogli abitanti d'America in. L'unico umano rimasto è uno scienziato che ha previsto la catastrofe e s'è inoculato l'antidoto in tempo. Ma è assediato dai. Barricato in casa ogni notte resiste all'assalto dei morti viventi. Può circolare liberamente solo di giorno, quando i non morti debbono stare rintanati. Ma durante un'escursione pomeridiana scopre che proprio solo non è. Incontra una ragazza che sembra immune. PERCHE' VEDERLO perchè il romanzo di Richard Matheson è troppo bello perchè il cinema non ci torni periodicamente su.