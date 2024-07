Inzaghi svolta sul rinnovo? L’Inter ha incontrato l’agente Tinti ? Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024) Imminentesuldi Simonecon. Il tecnico nerazzurro, in trattativa per prolungare, si avvicina al suo adeguamento. Incontro con– In mattinatahadi Simone, Tullio. Come riferisce Sky Sport, incontro importante, che potrebbe dare un’accelerata definitiva aldel tecnico con il club nerazzurro. La distanza finora era sulla durata contrattuale: ossiaproponeva unfino al 2026; mentree il suo agente cercavano un prolungamento fino al 2027. L’incontro di stamattina in sede può aver dato lafinale al. Sabato 13 ci sarà l’avvio del ritiro precampionato della Beneamata e lo stesso, insieme al presidente Beppe Marotta, parlerà alla vigilia.