Incidenti mortali Boeing si dichiara colpevole | risarcimento milionario

(Di lunedì 8 luglio 2024) La compagnia aerea statunitensesidi due. Il capo d’imputazione è quello di cospirazione per frode criminale.ha inteso così risolvere con un accordo l’indagine del Dipartimento di Giustizia americano collegata a dueavvenuti con i modelli 737 Max. I duehanno provocato 346 morti e la compagnia dovrà risarcire 243, 6 milioni di dollari.Leggi anche: Violenti temporali e grandine: strade imbiancate e grossi disagi per gli automobilisti IlL’azienda aeronautica americana pagherà, dunque una sanzione di 243,6 milioni di dollari, secondo la fonte del Dipartimento di Giustizia statunitense. L’accusa si riferisce a due disastri in Indonesia ed Etiopia nel 2018 e 2019 che hanno ucciso 346 persone.