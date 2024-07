Il Teatro cerca casa di Santanelli alla ricerca di nuovi spettacoli | al via le selezioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 luglio 2024)nelle case-. La rassegna stabile nei salotti culturali della Campania “Il”, diretta dallo scrittore e drammaturgo Manlio, seleziona gliper la stagione 2024-2025. Il bando di partecipazione è rivolto solo ed esclusivamente a compagnie professionistiche. Possono partecipare artisti singoli o compagnie. «La modalità scelta – spiegaconsiste nel creare un circuito per permettere aglidi girare e così agli attori di incontrare ogni volta un pubblico nuovo. Individuati gli appartamenti e i padroni didisposti ad accogliere amici e non solo nei loro salotti, la rassegna sceglie i lavori adatti a uno spazio ristretto come quello di una dimora privata, privilegiando esibizioni dalle ridotte proporzioni sceniche.