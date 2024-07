Furti Monteiasi il PD chiede più sicurezza

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoIn seguito agli eventi continui diin appartamento e alla presenza di bande che scorrazzano nel paese, i consiglieri comunali Gianpiero Strusi e Maristella Sibillio, esprimono forte preoccupazione per lae la tranquillità dei cittadini. E’ stata già protocollata una interrogazione, in attesa di risposta e che alleghiamo al comunicato. La tutela della comunità è una priorità assoluta, e siamo determinati a mettere in atto tutte le nostre risorse perché l’amministrazione metta in atto un piano di intervento efficace e tempestivo. I consiglieri del Pd e tutte le forze politiche e/o associative, promuove una una riunione pubblica con il supporto delle forze dell’ordine locali per discutere delle misure immediate da adottare per contrastare l’ondata di criminalità che sta colpendo il nostro paese.