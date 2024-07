Francia Schlein | La destra si può battere Conte | Vince chi non ha dubbi sulla pace FdI | A sinistra un’ammucchiata innaturale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Esulta il campo progressista italiano per i risultati del secondo turno delle elezioni parlamentari in, dove il Nuovo fronte popolare – l’alleanza diguidata da Jean-Luc Mélenchon – ha ottenuto la maggioranza relativa nella nuova Assemblea nazionale, fermando l’avanzata dell’estremadi Marine Le Pen. Tra i primi a festeggiare, domenica sera, la segretaria Pd Elly: “Risultato straordinario per launita e una bella risposta di partecipazione. Lasi può“, ha dichiarato. Per il presidente M5s Giuseppe“la grande partecipazione del popolo francese premia la proposta popolare e progressista di chi non ha mai avutodifesa dei diritti sociali etutela dei più fragili.