Fonseca | Voglio convincere i tifosi che saremo una squadra ambiziosa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2024) Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di, che è il nuovo allenatore del Milan. Con lui c’era anche Ibrahimovic. Cosa si aspetta da Leao? «È un giocatore importante per il Milan, un giocatore decisivo. Mi aspetto un calciatore motivato, pronto per giocare per la. È un calciatore giovane, ha la possibilità di imparare tutti i giorni e iolavorare per migliorarlo e per permettergli di aiutare la». Siamo all’8 luglio e ancora non è arrivato alcun acquisto. Quando arriveranno? Cosa è successo con Zirkzee? Ibrahimovic: «Stiamo studiando, stiamo parlando ma non abbiamo fretta. Posso garantire che i nuovi acquisti arriveranno, ma niente è chiuso. Zirkzee è il passato, abbiamo un giocatore in mente: non facciamo il nome, ma qualcuno c’è.