Fiorentina primo giorno di Kean | Non vedo l' ora di iniziare Ho l' ambizione di Firenze

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 - Ildi scuola non si scorda mai. E non lo farà nemmeno Moise, che a dispetto della giovane età (24 anni), di esperienze ne ha già vissute eccome. Entrare però al Viola Park ha fatto anche a lui un certo effetto. «E' tutto stupendo, ci sono campi e attrazzatture meravigliose. Abbiamo una motivazione in più per andare in campo e dare il 100%».si è presentato questa mattina poco dopo le 9.30 alla Clinica Fanfani nel cuore diper sostenere i test medici di rito volti a ottenere l'idoneità agonista. Un paio d'ore tra elettrodi e prove da sforzo, poi il ritorno al Viola Park con un van della società. Dentro il centro sportivo sono continuati i test atletici, con lo staff atletico che si è preso cura dell'attaccante per registrare parametri e dati che torneranno buoni nel corso della stagione.