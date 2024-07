Elezioni in Francia Boldrini | Ora viene il difficile ma governeranno Modello sa seguire

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 8 luglio 2024) A Cityrumors.it spiega la situazione francese la deputata Dem che conosce bene lo scenario transalpino: “Non era facile andare a votare per chi si è visto sempre come un nemico, ma l’unità d’intenti ha creato qualcosa d’incredibile. Anche in Italia stiamo facendo lo stesso” “E’ stata un’autentica e clamorosa sorpresa che mai mi sarei aspettata, soprattutto dopo quanto era avvenuto alle europee e al primo turno, ma questo significa che quando ci si mobilita, a prescindere da cosa si va a votare, le cose cambiano e la gente può decidere in modo democratico. E’ la cosa che più mi ha piacevolmente sorpreso della situazione che si è venuta a creare ine devo ammettere che è stata anche una piacevole sorpresa, dalla quale anche noi qui in Italia abbiamo preso già spunto“.