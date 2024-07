Corinne Baroni Teatro Coccia | L' impresa culturale guardi al territorio Investire nel futuro significa crescere insieme

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) (Adnkronos) - Il direttore del Tetro di Novara parla dell'importanza dei privati per garantire visione e programmazione a lungo termine: “Diversificare l'offertastimola il pubblico e attira l'attenzione di chi vuolein cultura” Novara,08/07/2024. L'Italia e le sue imprese culturali. Questo il tema di un recente studio economico che mette a confronto le realtà del nostro Paese con il resto d'Europa. Il risultato? A voler utilizzare una metafora calcistica, si direbbe che in un ipotetico campionato le nostre squadre militano in serie A, ma lottano ogni anno per non retrocedere. Precariato, bassi fatturati, un'esistenza troppo spesso legata ai finanziamenti pubblici. Sono molti i fattori che relegano le imprese italiane in un limbo che impedisce il fiorire di eccellenze le quali, al momento, rappresentano soltanto preziose eccezioni.