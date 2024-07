Basket come ricostruire l’Italia verso gli Europei 2025 I rientri degli infortunati nomi nuovi e la suggestione degli U17

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) Un’altra chiusura mesta per ilitaliano. Intendiamoci: che il Preolimpico di San Juan sarebbe stato difficilissimo, quasi ai limiti dell’impossibile, ne eravamo già consapevoli. Ma la netta sconfitta contro una Lituania sì talentuosa, ma non irresistibile, tanto da aver giocato proprio con gli azzurri la miglior partita del loro torneo e fallendo clamorosamente la qualificazione contro la selezione di casa guidata da José Alvarado, lascia più di un punto di domanda in vista del futuro, con i prossimiormai distanti soltanto un anno. Sicuramente quella a disposizione di Gianmarco Pozzecco non era la selezione migliore possibile. Le assenze di Simone Fontecchio, Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, tra i pochi italiani a giocare costantemente ad alto livello tra NBA ed Europa, sono sicuramente pesate.