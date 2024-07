Autonomia differenziata Occhiuto avvisa Fi | Non votare le intese con le Regioni senza Lep

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Lo chiama auspicio, ma poco ci manca che si tratti di un diktat. Anche perché non arriva da un soldato semplice del partito, ma dal vicesegretario che – en passant – è anche presidente della Regione Calabria. RobertoForza Italia sull’, conclamando una frattura all’interno del partito che rischia di creare non poche tensioni in seno al governo. “Il mio auspicio è che Forza Italia non voti, in Consiglio dei ministri e in Parlamento, alcuna intesa con singolese prima non saranno interamente finanziati i Lep (i Livelli essenziali di prestazione, ndr) e se non ci sarà la matematica certezza che determinatepossano produrre danni al Sud”, ha detto il numero 2 dei berlusconiani sull’applicazione della riforma.