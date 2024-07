Aiuto aiuto | in un video le urla della donna e il ‘volo’ dello scippatore nella roggia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Bergamo. “!”. Un breveche sta circolando sui social ha ripreso quanto accaduto domenica mattina (7 luglio, poco dopo le 9) nei giardini pubblici di via Giacomo Radini Tedeschi a Bergamo, dove un 31enne nordafricano che aveva appena scippato unasi è gettatoSerio per sfuggire all’arrivopolizia, procurandosi gravi ferite. Le immagini, pubblicate dal canale ‘Welcome to Favelas, sono state girate da un residente e riprendono chiaramente la scena: in particolare la colluttazione tra il ragazzo e larapinata del portafogli. Lei cerca in tutti i modi di resistergli,”, mentre lui la trascina con forza cercando di strapparle di mano qualcosa, presumibilmente la borsetta con il portafogli.